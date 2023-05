Projectontwikkelaars vangen bot in Zaventem : bouw van 44 nieuwe woningen gaat niet door

Wie in Zaventem nog een groot bouwproject wil realiseren, denkt beter twee keer na, zegt Dewandeleer: "Deze bestuursperiode hebben we geen enkele private verkaveling vergund. De schaarse open ruimte die er nog is in Zaventem willen we zoveel mogelijk bewaren. We werken ook aan een ruimtelijk uitvoeringsplan om 3,7 hectare woongebied in de Bosdelle in Sterrebeek om te zetten in landbouwgebied".