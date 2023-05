Geestelijke gezondheidssector vraagt geld voor tolken tijdens therapie: "Geldgebrek leidt tot wanhopige situaties"

"In België kreeg ik te horen dat ik longkanker had", zegt Barbara Gluszek, een Poolse vrouw uit Leuven. Ze verhuisde een paar jaar geleden naar ons land voor de liefde en werkte hier als poetsvrouw. In Polen had ze eerder de diagnose borstkanker gekregen. "Na een borstamputatie was dat onder controle."

"Opnieuw de diagnose kanker krijgen, was erg moeilijk", gaat Gluszek voort. "Bovendien beheerste ik de Nederlandse taal niet goed, dat maakte het extra moeilijk om de dokters te begrijpen en te beseffen wat er allemaal met mij moest gebeuren." Ze sukkelde in een depressie en ging naar de psycholoog. "Het voelde goed om eindelijk te kunnen praten over m'n gevoelens en wat ik doormaakte in de taal die ik beheerste, dat werd mogelijk met een tolk."