Republikeinen lanceren AI-campagnevideo: gaan social media platformen nu ook politici moeten factchecken? 

De campagnevideo heeft twee doelen. “De eerste is om in het nieuws te komen en dat is gelukt aangezien ze heel de dag daarover in de VS over hebben gesproken en we er ook hier over praten”, zegt Bram Vandeputte. “Daarnaast is het de bedoeling om kiezers te overtuigen. Die kiezers krijgen al heel lang de boodschap te horen dat president Joe Biden een slechte president is. Nog eens 4 jaar daarbij zou nog veel slechter zijn.”