Senioren krijgen tips om niet te vallen tijdens wandeling rond ZNA Sint-Elisabeth

"Ik denk dat het heel belangrijk is dat onze patiënten eerst en vooral weten hoe ze een hulpmiddel moeten gebruiken" zegt ergotherapeute Sabinne van Dermeersch. "Wat is de juiste hoogte van een hulpmiddel, hoe moet je draaien. Anders kan je buiten weinig doen in de stad waar alles ongelijk ligt. Zo is er bijvoorbeeld een groot verschil tussen gebruik van een rollator met twee of vier wielen, of een kruk. Dat zijn dingen die je moet leren vooraleer je je veilig kan bewegen over tramsporen of als je op en af een voetpad moet.