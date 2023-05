Skipiste Snow Valley in Peer toch nog gesloten na ammoniaklek 

Snow Valley in Peer is nog steeds gesloten na een ammoniaklek dit weekend. Volgens de sociale media van de skipiste gaat het om een lek in de noodleiding van het gebouw. De organisatie hoopte vandaag de deuren te openen, maar dat is niet gelukt.

De skipiste moest de voorbije maanden al enkele kerel sluiten door verschillende technische problemen. Eind maart gebeurde dat door een eerste ammoniaklek, vorige week was er een stroompanne en in het weekend een tweede ammoniaklek.