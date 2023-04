Spargo-zangeres Lilian Day Jackson overleden, bekend van de oorwurm "You and me" uit 1980

Lilian Day Jackson overleed gisteren. Haar dochter Bemshi de Visser maakte het nieuws vandaag bekend via een Facebookpost: "Met veel verdriet en pijn moet ik vertellen dat mijn prachtige moeder gister op 24 april is komen te overlijden. Ze is rustig vertrokken met haar familie om zich heen."

Jackson, geboren in de Verenigde Staten, werd in de jaren 80 bekend als zangeres van de Nederlandse discogroep Spargo. Samen met zanger Ellert Driessen scoorde ze in 1980 een nummer 1-hit in Nederland en België met de oorwurm "You and me".