Radio2-luisteraar Danielle getuigt over pendelen met speed pedelec: “Ik word soms van de baan gereden”

Danielle rijdt dus op de baan om de gewone fietser niet te hinderen. "Dat is geen pretje. Ik rij ongeveer 30 kilometer per uur. Voor sommige automobilisten is dat te traag. Er zijn chauffeurs die me bewust van de baan proberen rijden. Waanzin. Je zou kunnen zeggen dat het een poging tot doodslag is.”

Er zijn ook plekken waar Danielle niet anders kan dan op de rijbaan te fietsen. "In de bebouwde kom is het op sommige plekken zelfs verboden om met een speed pedelec op het fietspad te rijden", zegt Hajo Beeckman, verkeersspecialist bij de VRT. "Bijvoorbeeld wanneer het fietspad te smal is om trage en snelle fietsers er tegelijkertijd op toe te laten."