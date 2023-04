Lier geeft 10 miljoen aan voetbalclub Lyra-Lierse voor jeugdsportcomplex

Voor de subsidies werden toegekend, moest er nog een kaderovereenkomst tussen de stad en de club goedgekeurd worden. "Lyra-Lierse krijgt opstalrecht voor 50 jaar voor de site, maar de stad kan dat na 25 jaar opzeggen. Dat moet ervoor zorgen dat bij een faillissement van de club bijvoorbeeld, de gronden en de gebouwen toch van de stad blijven. De club staat ook in voor het onderhoud. En belangrijk is dat ook andere sporters, voetbalploegen en scholen gebruik van het complex zullen kunnen maken. Dat is allemaal voorzien. De parkings en het loopparcours zijn vrij toegankelijk."