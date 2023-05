Stil protest tegen Ventilustracé voor gemeenteraad Izegem

De zaal in het gemeentehuis was maandagavond te klein om iedereen een zitje te geven. Vooraf had Vlaams Belang een stil protest gehouden en heel wat inwoners, bedrijven en burgerplatformen gingen luisteren naar de gemeenteraad. Daar werd het Ventilustracé besproken. Zoals bekend komt die in Izegem voor een groot deel bovengronds. Inwoners en bedrijven zijn ongerust over hun gezondheid.