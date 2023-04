Straks probeert Japans privébedrijf te landen op de maan: primeur of mislukking?

Let wel: het controlecentrum zal 40 minuten lang het contact met de lander verliezen, omdat die een tijd achter de maan verdwijnt en de maan dus tussen de lander en de aarde komt te staan. Wanneer er opnieuw contact is, zal het landingsproces al een eindje opgeschoten zijn.

Het wordt ongetwijfeld nagelbijten in het controlecentrum in Tokio, want landen als India en Israël beten zich eerder de tanden stuk op een maandlanding. Zij zagen hun toestellen crashen.



Hakuto-R (Mission 1) zou moeten landen in de Atlas-krater, vlak bij de Mare Frigoris. Dat is een grote vlakte van basaltsteen, het gevolg van een oude vulkanische uitbarsting. Van daaruit willen de Japanners op zoek gaan naar water op de maan. Water kan belangrijk worden voor de toekomst, want het kan voor brandstof zorgen tijdens toekomstige missies. Maar de missie is toch vooral van commerciële aard: ispace wil goederen op de maan gaan afleveren voor de toekomst.