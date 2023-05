PXL-studente Laika Kolmer koppelt studenten aan studeerplekken en maakt kans op Koningin Mathildeprijs

In veel gemeenten zijn er tijdens de blokperiode extra ruimtes beschikbaar waar studenten kunnen werken. Maar er is meer coördinatie nodig en dat is precies wat Hubspotter beoogt. “We willen dat elke student in Limburg makkelijk kan opzoeken waar er plaatsen zijn", vertelt Laika. "We horen nog te vaak dat studenten met een moeilijke thuissituatie geen goede studeerplek vinden. Zeker in Limburg waar je vooral pendelstudenten hebt en minder kotstudenten, is het belangrijk dat iedereen een goede studeerplek kan vinden.”