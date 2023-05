Tielt krijgt nieuw circulatieplan: "We gaan voor veilige, gezonde, gezellige en bereikbare centra"

De inwoners konden dinsdagavond gaan kijken en luisteren naar de voorstelling van het nieuwe circulatieplan. De meningen zijn wat verdeeld. Dat het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers valt alleszins in goede aarde. "Er zijn hier aan de Vierhoek in Tielt al verschillende dodelijke ongevallen gebeurd, vooral met vrachtwagens die rechtsaf slaan", horen we van meerdere inwoners. "Dus daar moet dringend iets aan gedaan worden." Een andere man vreest dat de auto helemaal naar het achterplan wordt geschoven. En nog andere mensen vragen zich af of ze zullen moeten omrijden om hun huis in het centrum nog te kunnen bereiken. Over de zones 30 die in elke kern worden ingevoerd, lijkt er geen discussie te zijn.

"Ik zou de oproep willen doen om alle maatregelen een kans te geven", vraagt schepen Byttebier. "'t Is de bedoeling dat we een rustiger, veiliger en gezonder centrum creëren. We zullen de maatregelen eerst een kans moeten geven, om er dan de voordelen van in te zien!"