Tijdelijke invulling op Arsenaalsite in Gentbrugge loopt vertraging op: "We mikken op 2024"

Op de voormalige NMBS-terreinen op de Arsenaalsite in Gentbrugge zullen verenigingen pas in 2024 een tijdelijke invulling verzorgen. Dat is een jaar later dan eerst gepland. De nieuwe eigenaar van de site is druk in de weer om vergunningen in orde te krijgen. "De deadline om deze zomer nog iets te organiseren, halen we niet meer", zegt het Cultuurplatform Arsenaalsite.