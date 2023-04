Trappistenroute in Malle is mooiste fietsroute van Vlaanderen volgens leden VAB

"Echt verrast zijn we niet, want is gewoon de mooiste fietsroute", lacht Jef Belmans, de gids van Café Trappisten. Dat is een populaire start- en stopplaats voor fietsers. Mensen die van verder met de auto komen en de fietsen achterop, kunnen er makkelijk parkeren. Elektrische fietsers kunnen er niet alleen zichzelf, maar ook hun batterij weer opladen. "Je kan hier vertrekken met een slok of eindigen met een slok. En onderweg zijn er ook nog wel gelegenheden waar je van een tripel of een extra van Westmalle kan genieten."