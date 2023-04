Tweede gestolen urne uit IJzer gevist in Diksmuide, nog één urne vermist

"Duikers hielden zaterdag al een nieuwe zoekactie ter hoogte van de werken aan de kaaimuur", zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder. "Dat leverde toen niets op. We hebben ook bijzonder weinig aanknopingspunten. De diefstal kan gebeurd zijn tussen 2006 en vorige week en we weten ook niet of alle drie de urnen in het water werden gegooid, maar plots kregen we telefoon dat er in het water een tweede urne dreef. Het bleek ook om een gestolen urne te gaan."

"Dit wil niet zeggen dat de urnen recent in het water zijn gegooid", gaat Wim Merlevede verder. "Mogelijk liggen ze er al langer, maar zijn ze nu door de graafwerken en stroming naar boven gekomen. We vermoeden nu wel dat ook de derde urne in het water zal liggen. Het onderzoek naar de diefstal loopt verder."

Mogelijk werden de urnen gestolen door een uit de hand gelopen familieruzie, maar de familie moet nog verhoord worden. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld wegens grafschennis.