UCLL-studenten gebruiken artificiële intelligentie om voetbalclub Oud-Heverlee Leuven te versterken

Het blijft niet bij deze eenmalige oefening. In het programma kunnen in de toekomst ook nieuwe gegevens worden ingevoerd. Zo blijft alles up-to-date. Van Volsom is trots op het werk dat de studenten hebben geleverd. "Ons programma laat niet alleen toe om de huidige spelers gerichter te trainen en in te zetten. Op basis van de wedstrijdgegevens kan de club ook een profiel opstellen van toekomstige spelers. Dat kan OHL dan gebruiken als de club op zoek gaat naar nieuw talent voor zijn spelerskern", besluit Van Volsom.