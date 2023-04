Uitslaande brand vernielt appartement boven smederij in Neigem bij Ninove

De brand ontstond maandagavond rond 18.45 uur en de rookgeur alarmeerde de vrouw, die op dat ogenblik alleen thuis was. Ze ging nog kijken naar het woongedeelte, op de eerste verdieping, maar het appartement stond al in lichterlaaie. Ze vluchtte tijdig het brandend gebouw uit. De brandweer werd verwittigd en kwam met verschillende ploegen ter plaatse. Het korps van Ninove kreeg hulp van de korpsen van Denderleeuw en Aalst.

De bluswerken zorgden voor een hevige rookontwikkeling, maar doordat er ook een toegangsweg was naar de achterkant van het gebouw, kon de brand vrij snel onder controle gebracht worden. De Ninoofsesteenweg, die even verder overgaat in de Halse Steenweg, werd deels afgesloten voor het verkeer, dat beurtelings over één rijstrook geleid werd.

"Alles is tot op de vloer weggebrand", zegt Hans Boterbergh van de brandweer van Denderleeuw. "Omdat de brand zo hevig geweest is moeten we nu ook het plafond van het atelier dat zich onder het woongedeelte bevindt veilig stellen. Het atelier op zich is gevrijwaard gebleven van brandschade, maar er is zeker en vast waterschade. Toen we hier aankwamen was de brand zo hevig dat we vreesden dat de vuurzee zou overslaan naar het aanpalend bedrijf, maar dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen."