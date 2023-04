In het zuiden van Spanje lijkt het eind april al zomer: tot 39 graden verwacht komende dagen

In het zuiden van Spanje zijn ze wel wat hitte gewoon, maar dat de temperaturen zo vroeg op het jaar al zo hoog oplopen, is uitzonderlijk. Vandaag werd in de regio Andalusië al 35 graden gehaald. De verwachting is dat daar woensdag en vooral donderdag nog wat bij komt. In de steden Sevilla en Córdoba kan het tot 39 graden worden. 's Nachts dalen de temperaturen er wellicht niet onder de 20 graden.