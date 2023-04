14-jarig meisje uit Sint-Gillis overleden na CO-intoxicatie

Het is al het tweede geval dit jaar, in januari overleed er nog een achttienjarig meisje uit Ganshoren. Vorig jaar werden 131 mensen binnengebracht in Brusselse ziekenhuizen met een CO-intoxicatie. Hiervan lieten drie het leven. Bij de huurdersbond en het OCMW van Stad Brussel maken ze zich hier grote zorgen over. Volgens de woordvoerder van het OCMW, Jan Willems, zou een oplossing kunnen zijn dat het jaarlijks of tweejaarlijks laten controleren van de verwarmingsketels een verantwoordelijkheid van de verhuurder wordt, in plaats van die van de huurder.