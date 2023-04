Rechter buigt zich over vergunning voor nieuwe ethaankraker van Ineos: wat is Project One precies, en wat staat er op het spel?

De stikstofuitstoot van de ethaankraker is een belangrijk twistpunt, maar ook de klimaatimpact speelt mee. "Afgezien van de lokale effecten op de natuur en de gezondheid die Project One zou veroorzaken, kunnen we niet negeren dat de basis van dit project wordt gevormd door fossiele brandstoffen, die zullen worden gebruikt om de bouwstenen van kunststoffen te maken", zo argumenteerden de milieuorganisaties toen ze begin vorig jaar in beroep gingen.

Bond Beter Leefmilieu (BBL) wijst erop dat er bij het verlenen van omgevingsvergunningen zelden rekening wordt gehouden met de uitstoot van broeikasgassen die plastiek veroorzaakt over zijn hele levensloop. "1 ton plastiek is goed voor 5 ton CO 2 in zijn hele levenscyclus", schetst Tycho Van Hauwaert van BBL, "en van die 5 ton worden er 3 uitgestoten bij de verbranding van dat plastiek in een afvaloven".