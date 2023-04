VIB en UGent leiden Europees onderzoek naar nieuwe vaccins tegen bacteriële infecties

In het Europese netwerk Baxerna zitten het VIB, de UGent, het UZ Gent, de VUB, de ULB, het Franse Pasteur Instituut, het Radboud Medisch Center uit Nederland en het Karolinska Instituut in Zweden. Het netwerk kreeg een Europese subsidie van 8 miljoen euro om op zoek te gaan naar nieuwe vaccins als preventief middel tegen antimicrobiële resistentie. Die treedt op als bacteriën niet meer reageren op antibiotica. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een van de belangrijkste bedreigingen voor de wereldwijde gezondheid. "Wetenschappelijke schattingen voorspellen dat tegen 2050 wereldwijd evenveel mensen zullen sterven aan antibioticaresistentie als er nu mensen sterven aan kanker", zegt professor Francis Impens (VIB - UGent) die het onderzoek leidt. "Het ontwikkelen van dit vaccin is dus zeker nodig."