Vier Nederlandse kinderen lichtgewond bij ongeval met twee bussen en vrachtwagen in Beverentunnel

In de Beverentunnel in de richting van Antwerpen zijn gisterenavond twee bussen met een honderdtal Nederlandse kinderen tussen tien en twaalf jaar gebotst. Ze waren op de terugweg van Londen naar Den Haag. De bussen reden achter elkaar in een file. Maar een vrachtwagen reed in op de laatste bus, en veroorzaakte een kop staart aanrijding. Een begeleider en vier kinderen raakten lichtgewond. Ook de vrachtwagenbestuurder raakte lichtgewond.