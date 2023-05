Vlaamse regering voorziet 300.000 euro voor studie naar herinrichting N730 in Hoeselt

"Op dit moment gaat het nog niet over het definitieve bedrag van de investering, maar we zetten nu een studie op touw", zegt Peeters. "Als we de definitieve bedragen voor de wegenwerken kennen, zullen we die opnemen in het investeringsplan voor volgend jaar. Nu moet er een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente en de rioolbeheerder, want ook de onderbouw van de N730 moet worden aangepakt. Vandaar dat we nu overgaan naar die detailstudies om zo snel mogelijk een uitvoering van de wegenwerken te kunnen starten."