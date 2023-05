Voetbaltornooi voor dak-en thuislozen op Kerelsplein in Roeselare

Schepen van Welzijn van Roeselare Bart Wenes (CD&V) mag de aftrap geven van de wedstrijd tussen Younited Roeselare en Club Brugge. "Samen sporten kan erg verbindend zijn", vindt hij.

“Onlangs hielden we een telling in de zone Midwest, dat is de ruime regio Roeselare. Daaruit bleek dat er 800 mensen, waarvan 250 kinderen, in dak-en thuisloosheid leven. Dat wil niet zeggen dat zij allemaal onder de blote hemel slapen. Mensen die thuisloos zijn, slapen niet op straat, maar wel tijdelijk bij familie of vrienden. Het is aan ons om een oplossing te zoeken voor al die mensen."