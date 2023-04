5-jarig meisje dood teruggevonden in de Vogezen, tiener opgepakt

De verdachte is een jongeman van 15 à 16 jaar oud, laat de burgemeester nog weten. "Hij was bekend bij de politie en de gendarmerie voor zedenfeiten". "De jongeman was na die feiten geplaatst in een voorziening, maar dook enkele weken geleden toch weer op in Rambervillers. Ze hielden hem al een tijdje in de gaten." De jongeman werd opgepakt in het appartement waar het lichaam is gevonden.