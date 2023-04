Vrouw (76) uit Herselt opgelicht door valse Amerikaanse generaal: minstens 370.000 euro kwijt

Een vrouw van 76 uit Herselt is het slachtoffer geworden van internetfraude. Ze werd opgelicht door een crimineel die zich voordeed als een generaal van het Amerikaanse leger die op missie is in Syrië. Hij kon haar overtuigen om grote sommen geld over te schrijven, in het totaal minstens 370.000 euro. Een klein deel van het geld onderschept in Italië.