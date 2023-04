Uitbater café Monk spreekt over "wurgcontracten" met brouwerijen, maar wat houdt zo'n contract precies in?

“Wanneer je een huurcontract aangaat met een brouwerij is het de logica zelve dat er dan verwacht wordt dat je hun producten koopt", zegt Erik De Rop van vzw Oude Markt in "Laat". De Rop baat twee horecazaken uit op de Oude Markt in Leuven, hij huurt de panden van brouwerijen: een van Anheuser-Busch InBev en een van Alken-Maes.

Filip Jans, uitbater van café Monk, een gevestigde waarde in Brussel die dreigt te verdwijnen, had het eerder vandaag over "wurgcontracten." Er zijn inderdaad brouwerijen die heel ver gaan in wat je wel en niet mag serveren, licht De Rop toe. "Soms moeten zelfs de melkjes voor bij de koffie via hen aangekocht worden."