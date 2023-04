Zanger Harry Belafonte (96) overleden, de koning van de calypso en van gelijke rechten

In 1953 raakte hij bekend met de single "Matilda". Het liedje zou zowat zijn handelsmerk worden en kon live wel een kwartier duren, wanneer hij zijn publiek in segmenten verdeelde en de medewerking vroeg van "women over forty".

In ’56 was "Calypso" een enorm wereldwijd succes, de eerste langspeelplaat die een miljoen keer werd verkocht in een jaar tijd. De "Banana Boat Song" op die plaat heette eerst "Day-O". André van Duin bracht in in ’72 een Nederlandse versie van: "Waarom zijn de bananen krom?"