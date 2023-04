Zeehonden Antwerpse Zoo verhuizen tijdelijk naar het buitenland omdat bassins niet meer voldoen

De zeven zeehonden in ZOO Antwerpen krijgen tijdelijk ergens anders onderdak. Momenteel verblijven ze in de vijver van de pelikanen. "Met de verbouwing van het Jubileumcomplex, aan de kant van het Centraal Station, zijn de zeeleeuwen verhuisd naar de plek van de zeehonden, en de zeehonden zijn op hun beurt verhuisd naar de vijver van de pelikanen", vertelt woordvoerder Ilse Segers van ZOO Antwerpen en Planckendael. "Dat was een tijdelijke situatie maar door de coronacrisis is dat veel langer geworden dan voorzien. Zeehonden hebben een stuk land nodig en een bepaalde waterkwaliteit, en dat kunnen we niet garanderen. We vinden het dierenwelzijn niet optimaal dus zijn we op zoek gegaan naar een andere plek voor hen."