"Als er niets gebeurt, stevenen we af op een zorginfarct": Zorgnet-Icuro waarschuwt voor vergrijzing

"We hebben nu zo'n 210.000 85-plussers in Vlaanderen", zegt ze in "De afspraak". "Tegen 2036 zullen dat er bijna 300.000 zijn. Dat betekent dat er 50 procent meer 85-plussers bij zullen komen. Daarnaast neemt het aantal zorgmedewerkers af. Daarom vrezen we dat we op een zorginfarct afstevenen. Als we zo verder doen, kunnen we niet voor al die mensen zorgen."