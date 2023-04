2,3 miljoen Belgen kregen vorig jaar verslavende slaap- en kalmeermiddelen, gebruik bij jongeren stijgt

De overconsumptie van benzo’s is al jaren gekend, maar het exacte gebruik was tot dit onderzoek een blinde vlek. Dat komt omdat benzo's niet terugbetaald worden en het RIZIV dus geen cijfers verzamelt.

Sciensano publiceerde voorbije jaren enkele onderzoeken over benzogebruik, maar die waren zijn gebaseerd op bevragingen bij een beperkt deel van de bevolking.

Dit onderzoek is gebaseerd op gegevens van IQVIA. Er werd gebruik gemaakt van verkoopgegevens van groothandelaars en ongeveer 63% van de Belgische apotheken, met een goede geografische spreiding.



We onderzochten het gebruik van alle in België verkochte Z-producten en benzodiazepines. Z-producten hebben ongeveer dezelfde werking en ze zijn even verslavend bij langdurig gebruik. Wanneer we in dit artikel schrijven over benzodiazepines, gaat het dus over de benzodiazepines plus de Z-producten.

Er is in België ook een zwarte markt en sommige mensen bestellen benzo's illegaal op het internet, zonder voorschrift. Dat gebruik konden we met dit onderzoek niet in kaart brengen.