Al 40 weigeraars van digitale meter werden in gebreke gesteld en moeten 270 euro betalen

De digitale meter is verplicht in de Europese Unie, en dus ook in Vlaanderen. Je kan de plaatsing van een digitale meter voor elektriciteit en aardgas met andere woorden niet weigeren. En wie zijn afspraak voor de installatie toch stelselmatig blijft negeren of de installateur meermaals niet binnen laat, kan door Fluvius in gebreke gesteld worden.