Opnieuw moet een federale staatssecretaris opstappen na heel wat heisa: blijft dit plakken aan de regering-De Croo?

Volgens Sinardet speelt daarbij ten dele ook de politieke onervarenheid en het gebrek aan politieke feeling van haar kabinet een rol. "Ecolo heeft destijds haar meest bekwame politici en kabinetspersoneel ingezet bij de regionale regeringen, want die werden veel vroeger gevormd dan de federale regering. Toen ze in de federale regering belandde, heeft de partij de kapitale fout gemaakt om niet een deel van die regionale mensen over te hevelen naar daar. Want het is nu eenmaal zo: het federale politieke toneel staat nog altijd veel sterker in de etalage. Dat komt hen nu duur te staan."