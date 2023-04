Ben je verzekerd voor een arbeidsongeval wanneer je telewerkt?

Heb je een ongeval tijdens het telewerken, dan zal dat in de meeste gevallen erkend worden als een arbeidsongeval. Al is er volgens Katleen Jacobs, experte telewerk bij HR-dienstverlener SD Worx, wel een addertje. "De vraag zal altijd zijn: was je op het moment van het ongeval aan het werk en kan het beschouwd worden als een werkongeval?"

De regels die gelden rond arbeidsduur en werktijden op kantoor, gelden niet altijd thuis. "Als telewerker mag je je dag zelf invullen. Dus hoe bewijs je dat je om 9 uur 's avonds nog aan het werk was?" De oplossing is simpel: "Maak op voorhand duidelijke afspraken over je werkuren thuis."

Daarnaast zal ook de aard van het ongeval meespelen. Heb je je hand verbrand aan het strijkijzer, terwijl strijken geen onderdeel is van je takenpakket? Dan zal de arbeidsongevallenverzekering niet kunnen worden ingeroepen.