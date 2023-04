Belastingaangifte wordt genderneutraal: man niet meer automatisch in eerste kolom

Vanaf vandaag kunt u uw belastingaangifte online indienen via Tax-on-web. En opvallend: voor de aangifte van wettelijk samenwonende of gehuwde koppels met een verschillend geslacht is er een wijziging. Zo is de linkerkolom niet langer automatisch voor de man bedoeld. De aangifte wordt dus genderneutraal. De fiscus zal zich wel soepel opstellen als men zich zou vergissen. Ook over de indieningstermijn voor mandatarissen wordt soepelheid beloofd.

Net als vorig jaar kunnen belastingplichtigen trouwens een beroep doen op hulp bij het invullen van hun aangifte. Dat kan rechtstreeks via de FOD Financiën of via de gemeente. De FOD vraagt wel om op tijd een afspraak vast te leggen. Tot nu toe werden er proactief al 85.000 afspraken vastgelegd met mensen die vorig jaar hulp zochten.