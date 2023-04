Europese Commissie stelt nieuwe regels voor: Belgisch begrotingstekort moet elk jaar met een half procent afnemen 

De Europese Commissie heeft nu plannen op tafel gelegd over hoe dat best gebeurt. De elf landen die een begrotingstekort hebben boven de 3 procent, waaronder België, moeten dat idealiter in vier jaar rechttrekken. Hoe dat exact zal verlopen, bekijkt Europa voor elk land afzonderlijk. Zeker is dat het tekort met minstens een halve procent per jaar moet dalen.