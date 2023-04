Rudi Vranckx over zijn werk als oorlogsjournalist in Oekraïne: "Onpartijdigheid bestaat niet als je voor massagraven staat"

Het is belangrijk om niet naar oorlogen te kijken als goed versus kwaad, maar om voldoende context te geven, volgens oorlogsjournalist Rudi Vranckx. Hij haalt in #BelRiadh aan dat het onmogelijk is onpartijdig te zijn in een oorlog vol massagraven en gruwel. Hoewel er in de oorlog in Oekraïne nog veel gruwel is, snapt hij dat er een soort gewenning ontstaat bij de mensen.