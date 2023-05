Gemeente Anderlecht geeft negatief advies over zwemvijver Park van Neerpede

Volgens Cumps zijn er verschillende redenen voor het negatieve advies van zijn gemeente. Een eerste is dat Leefmilieu Brussel te veel mensen voorziet die tegelijk zouden kunnen zwemmen in de zwemvijverzone. "Het gaat om 225 zwemmers tegelijk en 1200 mensen rond de vijver, dat is te veel. Daarnaast zijn er in de plannen ook te weinig voorzieningen op het gebied van mobiliteit en parkeerruimte." De burgemeester zegt tot slot momenteel te weinig garanties te hebben over het goede beheer van de vijver in zijn gemeente en vreest voor grote drukte in de omgeving.