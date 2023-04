De vijf boeken van de week: sappige verhalen over koning Charles en zijn naamgenoten, "En route" door Frankrijk en een ontluisterend onderzoek naar "duurzame" kleding

Al in de jaren 70 gaf Charles een opmerkelijke speech waarin hij zijn bezorgdheid uitte over plasticvervuiling. Die groene ideeën passen in zijn hang naar traditionalisme en conservatisme. Hij wil bijvoorbeeld ook de klassieke architectuur in het Verenigd Koninkrijk bewaren. Charles is ervan doordrongen dat we allemaal doorgeefluik zijn van moeder aarde en de tradities die de mensen hebben opgebouwd.

Charles is gelovig en hecht veel belang aan godsdiensten in het algemeen. Hij wordt ook het hoofd van de Anglicaanse kerk. Hoe zal hij die andere religies incorporeren in die oude eed waarin hij belooft de protestante godsdienst te beschermen en te bewaren?", vraagt De Paepe zich af.