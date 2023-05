Dialyse in Sint-Trudo Ziekenhuis breidt uit, hierdoor zijn ook vakantiedialyses mogelijk

De uitbreiding met 6 bedden zorgt ervoor dat er meer patiënten geholpen kunnen worden. “Met het huidige dialyseteam kunnen we nu structureel 25 patiënten extra helpen", zegt nierarts Domien Peeters in het Sint-Trudo Ziekenhuis. “De verbouwing heeft helemaal in het teken gestaan van het comfort van de patiënten die hier toch geregeld over de vloer komen. Het is een heel aangename ruimte geworden, waar zij in alle rust TV kunnen kijken of lezen tijdens hun dialyse.”