Dimitri Vegas & Like Mike op Fantasiafestival in Hamme: "Enige plek in ons land waar ze optreden, naast Tomorrowland!"

"De festivalgangers zullen een kippenvelmoment beleven, als ze Dimitri Vegas & Like Mike bezig zien en horen op ons podium", verkondigt Jurgen Mettepenningen. "Aangezien ze wel nog op Tomorrowland spelen, maar in het najaar niet naar het Sportpaleis gaan in Antwerpen, krijgen de vele duizenden festivalliefhebbers in Fantasia een tweede kans om deze toppers aan het werk te zien." Want wie naast een ticket greep voor het uitverkochte Tomorrowland, kan dus nog in Hamme terecht.