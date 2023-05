Drinkfonteinen voor honden in Warandepark in Brussel worden na meer dan 10 jaar eindelijk hersteld

"Eén fonteintje heeft nooit gewerkt en het andere is al stuk sinds 2010, maar we wisten heel lang niet hoe deze te repareren", aldus Persoons. "Maar we hebben nu een oplossing gevonden met een soort van drukknop, en we kunnen ze dus eindelijk opnieuw laten werken." Volgens Persoons is het niet altijd simpel om fonteinen te herstellen. "Sommige oude fonteinen zijn heel moeilijk om opnieuw aan de praat te krijgen, of ze verliezen te veel water. Dus het heeft even geduurd voordat we een oplossing gevonden hadden, maar we zijn heel blij dat die er nu is, want er gaan veel mensen met hun honden wandelen in het Warandepark."

De werken zouden uitgevoerd zijn tegen de zomer, "zodat honden op warme dagen tijdens de zomer weer kunnen drinken van een stukje historisch patrimonium".