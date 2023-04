Scheepvaartverkeer op Panamakanaal beperkt door aanhoudende droogte

Ricaurte Vasquez, algemeen beheerder van het Panamakanaal, verklaarde eerder al aan de Panamese nieuwswebsite SNIP dat watertekort de grootste bedreiging voor de scheepvaart in het kanaal vormt.

"Zonder een nieuw waterreservoir dat extra volumes aanlevert, zal het kanaal niet verder kunnen groeien", zegt ook voormalig beheerder Jorge Quijano aan het persagentschap AFP. "Het is crucuaal om nieuwe waterbronnen te vinden, zeker met de klimaatverandering die nu aan de gang is. Niet alleen in ons land, maar over de hele wereld."