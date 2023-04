Markt van elektrische wagens groeit "explosief": voor het eerst meer dan 10 miljoen stuks per jaar verkocht

Het Internationaal Energieagentschap IEA schuwt de grote woorden niet in zijn jaarlijkse analyse van de wereldwijde verkoop van elektrische wagens. De cijfers zijn dan ook vrij indrukwekkend. In 2022 werden er voor het eerst wereldwijd meer dan 10 miljoen elektrische wagens verkocht (hybride modellen inbegrepen). In 2020 was nog maar 4 procent van alle verkochte wagens een elektrisch model. In 2022 was dat al 14 procent, en als de groei zich doorzet, klokken we dit jaar af op 18 procent. Alles samen rijden er nu wereldwijd 26 miljoen wagens rond.