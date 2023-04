Even paniek in centrum Antwerpen door melding van gijzeling, iedereen in omgeving moest binnenblijven

Aan de Korte Gasthuisstraat in Antwerpen, een winkelstraat in het centrum, is deze voormiddag even paniek uitgebroken. De politie had een melding gekregen dat er mogelijk een gijzeling aan de gang was. Een gewapende man zou er zijn partner onder vuur houden in een appartement. In de omgeving mocht niemand nog de straat op. Uiteindelijk kwamen eerst de vrouw en later ook de man naar buiten. Hij had een luchtdrukwapen, volgens de politie.