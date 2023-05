Extra windturbines in Beersel? "Dan moeten inwoners mee kunnen genieten van opgewekte energie"

In het verleden heeft Beersel zich al eens verzet tegen de komst van extra windmolens. Maar door de energiecrisis heeft de gemeente haar mening wat bijgestuurd. "De energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft toch wel de ogen geopend naar beschikbaarheid van energie in België. En dus moet je nadenken over hoe wij onze bevolking optimaal kunnen laten genieten van de windmolens die er staan", zegt Savenberg.

Voorlopig zijn er geen plannen om in Beersel extra windturbines te bouwen. "Maar we hebben nu wel een kader, een document waarop we ons kunnen baseren als er zich nieuwe windenergieprojecten aandienen."