Fedasil bevestigt komst van nieuw asielcentrum in Anderlecht vanaf 15 mei

In Anderlecht komt er een nieuw asielcentrum, dat bevestigt Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Het gaat om een pand waar zo’n 350 nieuwe bewoners in totaal kunnen wonen. Die zullen druppelsgewijs aankomen. Het is niet duidelijk voor hoe lang ze zullen blijven, de nood aan opvangplaatsen blijft hoog. "Het centrum zal geopend zijn zolang er nood aan plaatsen is", laat de woordvoerster van Fedasil weten.