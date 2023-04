Tuchtonderzoek naar twee stadsmedewerkers in Vilvoorde na racistische commentaren op vierende moslims

Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) reageert verbolgen op de beelden. "Dit is plat racisme en kan gewoon niet. Als schepencollege willen we dan ook onze verontwaardiging uiten. Dit is in strijd met de waarden die we willen uitdragen. Deze mensen stellen de stad in een slecht daglicht."

De algemeen directeur van de stad voert nu een tuchtonderzoek. Dat moet bepalen wat er precies is gebeurd en welke sanctie de stadsmedewerkers kunnen krijgen. Daarna neemt het schepencollege een beslissing.