Sigarettenfilters maken roken niet minder ongezond, Hoge Gezondheidsraad vraagt verbod

De Hoge Gezondheidsraad zegt dat sigarettenfilters een vals gevoel van veiligheid geven, doordat de roker denkt dat zo'n filter schadelijke stoffen uit de rook zuivert.

Want ja, zo'n sigarettenfilter houdt wat roetdeeltjes en nicotine tegen, maar heeft ook schadelijke bijwerkingen. Zo zorgt een filter net voor méér kankerverwekkende stoffen, doordat de tabak trager en onvollediger verbrandt. Bovendien inhaleren rokers vaak dieper of vaker om te compenseren voor de filter. "In plaats van te beschermen tegen longkanker, hebben de filters doorheen de jaren vooral een verschuiving van het longkankertype in de hand gewerkt", besluit de Hoge Gezondheidsraad.