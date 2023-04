Franse luchtverkeersleiders voeren opnieuw actie op 1 mei

Lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair trok hierover vorige maand nog aan de alarmbel, omdat de acties van de luchtverkeersleiders niet alleen een effect hebben op het vliegverkeer van en naar Frankrijk, maar ook voor het overvliegend verkeer.

De Franse luchtverkeersleiders staan in voor een groot deel van het luchtruim in het centrum van Europa, met gebieden tot in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Heel wat vluchten tussen het noorden en het zuiden van Europa lopen bij stakingsacties vertraging op of moeten worden geannuleerd, hekelde Ryanair.